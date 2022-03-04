В Липецкой области голодная свинья набросилась на человека

В селе Нережа Задонского района Липецкой области голодная взбесившаяся свинья растерзала домашний скот и напала на мужчину, сообщает GOROD48.

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Инцидент случился ещё месяц назад, однако о случившемся общественность узнала лишь в начале марта.

Хозяева свиньи уехали в Москву на заработки, оставив присматривать за скотиной 13-летнюю девочку. Как рассказал глава местного сельсовета, она плохо кормила животных, из-за чего голодная свинья вырвалась на свободу.

Свинья уничтожила несколько кур, телёнка, напала на домашнюю собаку, укусила в ногу человека. Прибывшему на место полицейскому пришлось застрелить животное.