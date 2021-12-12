В Липецке мошенник взял в аренду игровую приставку и продал ее

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецка, которого подозревают в мошенничестве, пишут Вести-Липецк.

В полицию обратился сотрудник организации по выдаче в аренду игрового оборудования. Один из клиентов компании взял игровую приставку, два геймпада и зарядные устройства.

Сначала мужчина взял оборудование на сутки, но позже продлил срок аренды на четыре дня. В итоге злоумышленник отключил телефон и перестал выходить на связь.

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В это время он продал игровую приставку, а полученные денежные средства потратил. Его грозит до двух лет тюрьмы.