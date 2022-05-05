В Липецке дама с сайта знакомств украла у ухажера 420 тысяч на первом свидании

Сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу Липецкой области, которая подозревается в краже, пишет Город 48.

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По предварительной версии, 55-летний мужчина познакомился с ней на одном из сайтов. Он пригласил новую знакомую в гости. Парочка выпила, после чего ухажер попросил даму сходить в магазин за добавкой.

В итоге он предоставил ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. Злоумышленница обналичила в банкомате 420 тысяч рублей и исчезла.

Выяснилось, что женщина была ранее судима. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.