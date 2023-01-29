В личном подворье в Рязанской области действует карантин по АЧС

В деревне Зыково Клепиковского района до 19 марта 2023 года действуют ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней. Об этом сообщает ГУ ветеринарии Рязанской области. Информация приводится по состоянию на 27 января.

За прошедшую неделю исследованы 358 проб, из них 349 проб от домашних свиней, 7 проб от диких кабанов, 2 пробы продукции свиноводства. Возбудителя АЧС не обнаружено.

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период вакцинированы 670 голов собак, 665 голов кошек в 45 населённых пунктах области.