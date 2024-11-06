В Ленобласти мужчину задержали за мастурбацию перед ребёнком

В Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в педофилии, сообщает «Фонтанка».

5 ноября о преступлении в отношении 11-летнего сына заявила в полицию жительница деревни Низино Ломоносовского района. Женщина рассказала, что вечером 4 ноября мальчик оказался наедине в квартире с мужчиной. Тот якобы оголился и устроил сеанс мастурбации, пытаясь вовлечь школьника.

Мужчину, зарегистрированного в Красногвардейском районе, задержали оперативники. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

Журналисты нашли страницу мужчины ВКонтакте. Статус семейных отношений не указан, человек подписан на многочисленные паблики знакомств.