Среда, 6 ноября, 2024
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В Ленобласти мужчину задержали за мастурбацию перед ребёнком

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

В Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в педофилии, сообщает «Фонтанка».

5 ноября о преступлении в отношении 11-летнего сына заявила в полицию жительница деревни Низино Ломоносовского района. Женщина рассказала, что вечером 4 ноября мальчик оказался наедине в квартире с мужчиной. Тот якобы оголился и устроил сеанс мастурбации, пытаясь вовлечь школьника.

Мужчину, зарегистрированного в Красногвардейском районе, задержали оперативники. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

Журналисты нашли страницу мужчины ВКонтакте. Статус семейных отношений не указан, человек подписан на многочисленные паблики знакомств.

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