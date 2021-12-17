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Пятница, 17 декабря, 2021
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В Курске депутат заступился за Наталию Зубареву после жесткой критики

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Пользователи жестко раскритиковали экс-чиновницу из Белгородской области Наталию Зубареву после новости о ее назначении старшим советником губернатора Курской области, пишет Бел.Ру.

Комментаторы припомнили женщине скандал с квартирой, которую она получила по договору найма и после приватизации передала сыну.

Однако депутат Курской областной думы Максим Васильев попросил местных жителей прекратить писать оскорбительные комментарии в адрес Зубаревой.

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По его словам, у каждого человека бывают ошибки. Поведение курян он назвал «травлей».

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