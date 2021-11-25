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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Курганской области 20-летний парень сжёг дом, где спали два его приятеля

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области

В Шадринском районе Курганской области задержали 20-летнего жителя села Ольховка, который подозревается в двойном убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. 

По данным следствия, вечером 23 ноября компания молодых людей распивала спиртное в доме, где проживал один из потерпевших. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать. В этот момент подозреваемый разлил бензин на пол комнаты дома, где спали его приятели, и совершил поджог. После чего покинул место происшествия. 

После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, 1999 и 1988 годов рождения.  

Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

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