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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Красноярском крае имам мечети обвиняется в секс-шантаже и оправдании терроризма

Елена Лобанова

В Красноярском крае имама мечети обвиняют в склонении других людей к оправданию терроризма. К тому же, мужчину подозревают в секс-шантаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что имам местной мечети придерживался идеологии террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. Из-за этого он с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. 

— На этих встречах мужчина склонил двух местных жителей к размещению в интернете материалов, направленных на публичное оправдание деятельности запрещенной в РФ организации. За это на них завели уголовное дело, — говорится в сообщении. 

Кроме того, в июне 2019 года имам заставлял 24-летнюю девушку вступить с ним в половую связь. За отказ он грозился рассказать ее родственникам порочащие и компрометирующие факты из ее частной жизни. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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