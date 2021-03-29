В Красноярском крае имам мечети обвиняется в секс-шантаже и оправдании терроризма

В Красноярском крае имама мечети обвиняют в склонении других людей к оправданию терроризма. К тому же, мужчину подозревают в секс-шантаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что имам местной мечети придерживался идеологии террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. Из-за этого он с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман.

— На этих встречах мужчина склонил двух местных жителей к размещению в интернете материалов, направленных на публичное оправдание деятельности запрещенной в РФ организации. За это на них завели уголовное дело, — говорится в сообщении.

Кроме того, в июне 2019 года имам заставлял 24-летнюю девушку вступить с ним в половую связь. За отказ он грозился рассказать ее родственникам порочащие и компрометирующие факты из ее частной жизни.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.