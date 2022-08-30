Вторник, 30 августа, 2022
Татьяна Проводина

В коттеджном посёлке под Рязанью неизвестный ограбил несколько домов

Фото из Телеграм канала Усы Куракиной

В посёлке «Снегири» в Рязанском районе произошла кража из нескольких частных домов.

Кража произошла в выходные. Как отмечается в Telegram канале Усы Куракиной, грабитель — тот же самый человек в костюме снайпера (Леший), который ранее ограбил дома в ЖК «Ёлочка» в Солотче.

Злоумышленник снимал москитные сетки и залезал в окна коттеджей. Отмечается, что суммы похищенного небольшие — 10-30 тысяч рублей. Документы вора не интересовали.

Спугнул грабителя пожилой мужчина, проснувшийся во время ограбления.

В коттеджном посёлке под Рязанью неизвестный ограбил несколько домов
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