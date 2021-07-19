В Костроме волонтер спас жизнь пенсионеру

- Advertisement -

В Костроме в три часа утра волонтер «Лиза Алерт» Владимир спас жизнь пенсионеру. Тот сидел на краю дороги, одетый в теплую куртку на голое тело, сообщает группа «ЛизаАлерт» в Костромской области.

Лицо мужчины было все в песке и изранено. Ему постоянно казалось, что к нему идет жена. Владимир вызвал скорую и до ее приезда не прекращал разговаривать с незнакомцем. Волонтер помог врачам уложить дедушку на каталку, после чего его госпитализировали.

Как выяснилось позже, пенсионера звали Николай. Он плохо чувствовал себя уже несколько дней, мысли путались. Дедушка пошел в магазин, перепутав день с ночью. По пути ему стало плохо, и пенсионер упал на бордюр.