В Костроме скончался известный поэт Дмитрий Тишинков

В Костроме в возрасте 56 лет скончался известный поэт, писатель, журналист Дмитрий Геннадьевич Тишинков, сообщает «Костромская народная газета» 25 февраля.

«Сегодня костромская журналистика понесла невосполнимую утрату. Нет больше с нами нашего коллеги Дмитрия Тишинкова», — сказано в некрологе.

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Точная причина смерти не сообщается. По некоторым данным, он имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Дмитрий Геннадьевич родился в семье служащих. Получив среднее образование, работал на заводе, железной дороге, охранником.

Свою литературную деятельность начал в 80-х. Печатался в газете «Молодой ленинец». В 1996 году вступил в Союз писателей России. В 1999 году стал работать корреспондентом «Северной правды». В последние годы трудился в Костромской областной научной библиотеки.

«Кончина Дмитрия Геннадьевича – большая, невосполнимая утрата для его родных и близких, коллег и друзей, для всех, кто знал и ценил этого замечательного человека», — говорился в некрологе.

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Дата прощания с покойным будет объявлена позже.