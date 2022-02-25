В Костроме скончался известный поэт Дмитрий Тишинков

В Костроме в возрасте 56 лет скончался известный поэт, писатель, журналист Дмитрий Геннадьевич Тишинков, сообщает «Костромская народная газета» 25 февраля.
Точная причина смерти не сообщается. По некоторым данным, он имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Дмитрий Геннадьевич родился в семье служащих. Получив среднее образование, работал на заводе, железной дороге, охранником.
Свою литературную деятельность начал в 80-х. Печатался в газете «Молодой ленинец». В 1996 году вступил в Союз писателей России. В 1999 году стал работать корреспондентом «Северной правды». В последние годы трудился в Костромской областной научной библиотеки.
Дата прощания с покойным будет объявлена позже.