В Костроме молодые учителя рассказали реальные истории из школьных будней

Молодые костромские учителя рассказали реальные истории из школьных будней, пишет Kostroma.Today.

Одна из преподавательниц иностранных языков забыла план уроков, поскольку заработалась ночью. В итоге перед началом урока у нее произошел ступор, поскольку она не знала, как начать урок. Однако инициативу проявили дети, предложив поиграть в «Виселицу».

Ученики стали загадывать слово, а один из желающих должен был отгадать его. Смысл состоит в том, чтобы загадать букву, а если она не подходит, нарисовать часть виселицы на доске, а потом человечка. Если не отгадал — проиграл.

Всем детям понравился такой формат, который помогает изучать иностранные слова, и учительница взяла игру на вооружение и стала использовать на других занятиях.

Другая учительница перед тем, прийти пришла работать в школу, провела «генеральную уборку» на своей страничке в соцсетях. Однако вскоре один из учеников нашел ее старую страницу во «ВКонтакте», где были выложены смешные фотографии школьных лет с участием педагога.

В итоге молодая преподавательница не жаловаться директору, а расслабиться и жить дальше, чтобы найти общий язык с детьми.

Третья учительница стала классным руководителем одиннадцатого класса, хотя сама была молодой. В итоге один из 18-летних мальчиков стал проявлять к ней сильный интерес, общался уроков в Интернете, задавал личные вопросы.

После выпускного юноша пригласил девушку на свидание, однако на нем парень признался, что бегал за ней лишь потому, что та была его учителем. Теперь же он потерял интерес к ней. Учительница осталась с разбитым сердцем и решила написать заявление об уходе и выбрала другую сферу для работы.