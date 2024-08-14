В Кораблинсоком районе отремонтировали мост через Летогощу

В Кораблинском районе Рязанской области завершен капитальный ремонт моста через реку Летогощу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Мост является частью региональной автодороги Пустотино – Хмелевое – Кирилловка, связывает несколько населенных пунктов и входит в состав школьного маршрута. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Полностью заменено мостовое полотно, отремонтированы опоры, установлены очистные сооружения. Также уложен новый слой гидроизоляции, дорожное покрытие, смонтировано барьерное ограждение, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Ремонтные работы завершены на 2,5 месяца раньше срока, указанного в контракте.

Всего в 2024 году в Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 12 мостов на региональных и межмуниципальных трассах.