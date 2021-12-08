В Кораблинском районе судимый за убийство местный житель задержан за аналогичное преступление

В селе Аманова Кораблинского района Рязанской области задержан ранее судимый 62-летний местный житель, который подозревается в расправе над приятелем, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным ведомства, 7 декабря мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья у них случился конфликт. Тогда подозреваемый нанёс знакомому два удара ножом в область живота и груди. От полученных травм он скончался на месте.

Злоумышленника, прежде уже привлекавшегося к ответственности за убийство, задержали по горячим следам. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.