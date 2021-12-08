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Среда, 8 декабря, 2021
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В Кораблинском районе судимый за убийство местный житель задержан за аналогичное преступление

Александр Ильин

В селе Аманова Кораблинского района Рязанской области задержан ранее судимый 62-летний местный житель, который подозревается в расправе над приятелем, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По данным ведомства, 7 декабря мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья у них случился конфликт. Тогда подозреваемый нанёс знакомому два удара ножом в область живота и груди. От полученных травм он скончался на месте. 

Злоумышленника, прежде уже привлекавшегося к ответственности за убийство, задержали по горячим следам. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», —  говорится в сообщении СК. 

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