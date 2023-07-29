В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника

Несмотря на дождливую погоду, на празднование 58-й годовщины со дня основания музея в Константиново приехали несколько сотен гостей. Об этом написала ВКонтакте министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Гостям предлагали отведать «Литературное варенье», сваренное из свежих константиновских ягод по старинному рецепту.

Музыкальным подарком стал концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Поздравить с днем рождения музей-заповедник приехала Заслуженная артистка России Екатерина Гусева со своим инструментальным ансамблем «Рапсодия».

В исполнении Екатерины прозвучали всеми любимые романсы и песни на стихотворения Сергея Есенина — «Клён ты мой опавший», «Над окошком месяц», «Спит ковыль».

По словам министра, за годы работы музею удалось достигнуть значительных успехов. Постоянно пополняются ценными экспонатами уникальные коллекции, реализуются яркие выставочные проекты в Константинове, в регионах России и за рубежом. Сотрудники ведут масштабную научно-исследовательскую и издательскую деятельность, проводят научные конференции.

В планах этого года новый проект — организация работы региональной «Школы музейного лидера» с участием ведущих экспертов РАНХиГС.

— От имени губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова поздравила коллектив музея с праздником, поблагодарила за профессионализм и преданность музейному делу, большой вклад в сохранение бесценного наследия великого русского поэта, духовное и патриотическое воспитание молодого поколения, — написала Кауркина.

Фото: страница Марины Кауркиной ВК