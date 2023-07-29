Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника

7info

Несмотря на дождливую погоду, на празднование 58-й годовщины со дня основания музея в Константиново приехали несколько сотен гостей. Об этом написала ВКонтакте министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Гостям предлагали отведать «Литературное варенье», сваренное из свежих константиновских ягод по старинному рецепту.

Музыкальным подарком стал концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Поздравить с днем рождения музей-заповедник приехала Заслуженная артистка России Екатерина Гусева со своим инструментальным ансамблем «Рапсодия».

В исполнении Екатерины прозвучали всеми любимые романсы и песни на стихотворения Сергея Есенина — «Клён ты мой опавший», «Над окошком месяц», «Спит ковыль».

По словам министра, за годы работы музею удалось достигнуть значительных успехов. Постоянно пополняются ценными экспонатами уникальные коллекции, реализуются яркие выставочные проекты в Константинове, в регионах России и за рубежом. Сотрудники ведут масштабную научно-исследовательскую и издательскую деятельность, проводят научные конференции.

В планах этого года новый проект — организация работы региональной «Школы музейного лидера» с участием ведущих экспертов РАНХиГС.

— От имени губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова поздравила коллектив музея с праздником, поблагодарила за профессионализм и преданность музейному делу, большой вклад в сохранение бесценного наследия великого русского поэта, духовное и патриотическое воспитание молодого поколения, — написала Кауркина.

В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника
В Константинове отметили 58-летие музея-заповедника

Фото: страница Марины Кауркиной ВК

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцев предупредили о ливнях с грозой

По прогнозам синоптиков, ночью и днём 30 июля в регионе местами пройдут ливни с грозами, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

В Липецке мужчина ограбил 100-летнего ветерана ВОВ

В отношении ранее судимого жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 161 УК РФ.

Житель Тверской области погиб во время шторма в Сочи

Труп мужчины обнаружили на берегу моря в Кудепсте туристы. Тело вынесло на камни волной.

В Дашково-Песочне полиция и Росгвардия ищет неизвестного

Людям показывают фотографию мужчины, есть информация, что кого-то избили.

Роман Костомаров преодолел новую высоту

После тяжёлой болезни фигурист лишился конечностей. Сейчас Костомаров осваивает протезы ног, регулярно тренируясь в спортивном зале.

В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования

Недостающая часть тротуарной плитки заказана, срок изготовления 21 день.

Спортлагерь в Рязанской области, где погиб московский кадет, не имел лицензии

В центре спортивной подготовки «СОВА» в Спасском районе, где смертельную травму получил кадет из Московской области, прошла прокурорская проверка.

В Касимове скончался педагог Сергей Утин

Сергей Федорович дал отличные знания сотням благодарных учеников — вспоминают о нём жители Касимова.

В Горроще водитель Ford снёс забор и скрылся с места ДТП

Сообщается, что всё случилось на перекрёстке Дзержинского и Гагарина.

Рязанский ЗАГС показал свадьбы 28 и 29 июля

Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства ВКонтакте и на странице начальника ГУ ЗАГС по региону Елены Сорокиной.

Из-за ремонта на улице Полетаева перекрыли движение

Движение закрыто на участке от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Чернышевского.

Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в шоу «Выжить в Дубае»

Ольга Серябкина стала одной из участниц звездной команды в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации