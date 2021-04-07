В Клепиковском районе выявлены нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних

Прокуратура Клепиковского района выявила нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокурорская проверка выявила, что районная больница заключила договоры об организации медицинского обслуживания в школах, детских садах. При этом график дежурств медсестры не совпадает с графиком нахождения детей в учреждениях. В результате не осуществляется постоянный контроль за питанием, нарушается право на получение неотложной помощи при несчастных случаях.

Прокуратура направила в суд десять заявлений об устранении нарушений, они находятся на рассмотрении.