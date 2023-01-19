Четверг, 19 января, 2023
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В Клепиковском районе собирают помощь для молодой семьи погорельцев

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Фото: ИД «Пресса»

В Клепиковском районе Рязанской области семья Романа и Екатерины Понкрашиных осталась без вещей и жилья после пожара, случившегося 1 января. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Хозяева во время пожара не пострадали, так как были в гостях, но сгорело имущество, многие документы.

После призыва о помощи в соцсетях сумели собрать одежду для ребёнка, есть женские вещи. Но многое еще предстоит приобрести. Людям необходимы постельные принадлежности, посуда, мужская одежда 50-52 размера, обувь 42 размера.

Денежную помощь можно перевести на счет «Сбербака», привязанный к номеру телефона 8 900 601 66 60 (Роман Александрович П.). Вещи приносят в магазин «Стройка» в Спас-Клепиках, там работает Екатерина.

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