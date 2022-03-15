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Вторник, 15 марта, 2022

В Кировской области три сестры сгорели при пожаре, пока их мать была в гостях

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В Кировской области три сестры сгорели при пожаре, пока их мать была в гостях

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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти трех детей в Кировской области, сообщает в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в ночь на 13 марта. В двухквартирном жилом доме на улице Рудницкого начался пожар.

В результате возгорания погибли дети 2017, 2019, 2020 годов рождения. В этот момент их 22-летняя мать была в гостях, а отец на вахте. Выжил лишь 5-летний мальчик, в который в злополучную ночь был у бабушки.

Многодетная семья состоит на профильных учётах, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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