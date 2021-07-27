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Вторник, 27 июля, 2021
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В Кирове осудят мужчину, который выбросил из окна полуторагодовалого младенца

Никита Брыкин
В Кирове осудят мужчину, который выбросил из окна полуторагодовалого младенца
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Кирова, который обвиняется в убийстве полуторагодовалого младенца, пишет КП.

Трагедия произошла 11 мая в доме №17 по улице Северная Набережная. По версии следствия, мужчина гостил у своей знакомой. В какой-то момент она пошла в магазин за спиртным. В это время ее ребенок проснулся и начал плакать, чем «помешал отдыхать» злоумышленнику.

В итоге он шесть раз ударил младенца по голове, после чего сбросил мальчика с балкона пятого этажа. Мужчина признал свою вину на допросе. Ему грозит пожизненное заключение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащей работы органов системы профилактики. Мать погибшего ребенка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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