Суббота, 11 февраля, 2023
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В Кинешме пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках

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Жители Кинешмы пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках, написал портал Кинешемец.RU.

Так, горожане, страдающие эпилептическим синдромом, заявили о дефиците препарата «Кеппра».

«Каждый день к нам приходит по 50-60 человек с рецептом на льготные препараты, среди них мамы детей, страдающие эпилепсией. Мы вынуждены отказать. В ответ слышим отчаянные заявления «Нам, что теперь умирать?» — рассказала директор МУП «Межболничная аптека» Ольга Дементьева.

Чиновники советуют местных жителям временно перейти на дженерики – воспроизведенные препараты.

Следственный комитет и прокуратура проверяют действия департамента здравоохранения Ивановской области.

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