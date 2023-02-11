Жители Кинешмы пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках, написал портал Кинешемец.RU.

Так, горожане, страдающие эпилептическим синдромом, заявили о дефиците препарата «Кеппра».

«Каждый день к нам приходит по 50-60 человек с рецептом на льготные препараты, среди них мамы детей, страдающие эпилепсией. Мы вынуждены отказать. В ответ слышим отчаянные заявления «Нам, что теперь умирать?» — рассказала директор МУП «Межболничная аптека» Ольга Дементьева.