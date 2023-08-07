На улице Ленина в Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, ЧП случилось ночью в километре от дома Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Авторы сообщения отмечают: в 2000 году Мохов выбрал в жертвы 17-летнюю девушку.

В этот раз изнасилования удалось избежать — жертва сумела вырваться и вернулась домой в разорванной одежде. О нападении девушка рассказала матери, женщина вызвала полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело, нападавшего ищут.