В Киеве прогремели взрывы после угрозы вторжения ВСУ в Брянскую область

Угроза вторжения ВСУ в Брянскую область отозвалась минувшей ночью эхом взрывов в Киеве, пишут «Брянские новости».
По мнению издания, эти два события связаны между собой.
По предварительным данным, нанесены удары по различным целям в украинской столице.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированном налете беспилотников.
Накануне появилась информация о планах ВСУ вторгнуться в Брянскую область. Вскоре источник в Минобороны опроверг эту информацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные контролируют ситуацию.