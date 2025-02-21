В Киеве прогремели взрывы после угрозы вторжения ВСУ в Брянскую область

Угроза вторжения ВСУ в Брянскую область отозвалась минувшей ночью эхом взрывов в Киеве, пишут «Брянские новости».

По мнению издания, эти два события связаны между собой.

По предварительным данным, нанесены удары по различным целям в украинской столице.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированном налете беспилотников.

Накануне появилась информация о планах ВСУ вторгнуться в Брянскую область. Вскоре источник в Минобороны опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные контролируют ситуацию.