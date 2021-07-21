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Среда, 21 июля, 2021
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В Казани прошел Крестный ход с иконой Божьей Матери

Кристина Белова
В Казани прошел Крестный ход с иконой Божьей Матери
https://tatmitropolia.ru/
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В Казани прошел традиционный крестный ход со списком иконы Пресвятой Богородицы. Праздник проходит в городе с 1579 года, сообщает пресс-служба Казанской Епархии.

Молитвенное сошествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля и завершилось в Казанско-Богородицком монастыре. Именно в воссозданном Казанском соборе и будет находиться возвращенная Казанская икона Божьей Матери.

Список Иконы Пресвятой Богородицы был возращен в Россию из Ватикана в 2005 году. Икона не является оригиналом, это копия, изготовленная двести лет спустя. Подлинник был украден в 1904 году из женского монастыря в Казани. Список также несет в себе большую духовную ценность для церкви.

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