В Касимовском районе прокуратура выявила нарушения в работе полиции

В Касимовском районе сотрудники прокуратуры в ходе проверки выявили нарушения в работе МО МВД России «Касимовский». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По мнению проверяющих, полицейские не в должной мере следят за выполнение миграционного законодательства, недостаточно контролируют иностранцев.

За 7 месяцев 2021 года в судах общей юрисдикции рассмотрено 8 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина. Житель района обвинялся в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан в начале августа 2019 года, в феврале 2020, в конце мая 2020, в середине сентября 2020, в конце октября 2020 года, в начале декабря 2020, в конце января 2021 года, без намерения предоставить данным иностранным гражданам помещение по указанному адресу для проживания (пребывания).

По результатам проведённой проверки в отделе по вопросам миграции МВД России по Рязанской области в Касимовском районе установлено, что должностными лицами меры по выполнению требований Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 31.10.2018 N 622, не исполняются, профилактическая работа с лицами, осуществляющими постановку на учёт иностранных граждан по месту пребывания не ведётся, контроль за иностранными гражданами находится на низком уровне, этому свидетельствует совершение гражданами преступлений в данной сфере за продолжительный период — 2019–2021 годы.

По данным фактам руководителю МО МВД России «Касимовский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.