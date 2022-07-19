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В Касимовском районе прокуратура выявила нарушения при использовании муниципальной собственности

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере исполнения законодательства о муниципальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что МКП «Елатомское ЖКХ» с индивидуальным предпринимателем заключен договор аренды очистных сооружений в посёлке Елатьма, при этом согласия собственника — муниципального образования — на передачу имущества не получено.

Также установлено, что МКП «Елатомское ЖКХ» в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» имущество реализовано вне процедуры торгов, что недопустимо.

По указанному факту должностное лицо МКП «Елатомское ЖКХ» привлечено к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

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