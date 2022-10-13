Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Касимовском районе пройдёт второй трейл «Динамо бежит»

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Скриншот из видео в группе Минспорт Рязанской области ВКонтакте

В воскресенье, 16 октября, возле озера Сынтул в Касимовском районе состоится второй трейл забега «Динамо бежит».

В программе детские забеги на 1 километр и основные забеги на 10 и 20 километров, – сообщает Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

Для забегов на 1 километр регистрация не требуется. Для трейлов на 10 и 20 километров нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Всем участникам обеспечен заряд бодрости и отличного настроения!

Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/