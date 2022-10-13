В Касимовском районе пройдёт второй трейл «Динамо бежит»

В воскресенье, 16 октября, возле озера Сынтул в Касимовском районе состоится второй трейл забега «Динамо бежит».

В программе детские забеги на 1 километр и основные забеги на 10 и 20 километров, – сообщает Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

Для забегов на 1 километр регистрация не требуется. Для трейлов на 10 и 20 километров нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Всем участникам обеспечен заряд бодрости и отличного настроения!

Возрастное ограничение 6+

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