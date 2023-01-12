Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

В Касимовском районе после ремонта открылся обновлённый ФАП

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Фото с сайта Минздрава Рязанской области

В селе Шостье Касимовского района принимает жителей обновлённый фельдшерско-акушерский пункт. Ремонт провели по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, – сообщает минздрав Рязанской области.

В модульной конструкции типового проекта есть помещения для оказания медицинской помощи населению разного возраста. Перечень оборудования соответствует стандарту оснащения ФАП. Есть кислородный концентратор, электрокардиограф, тонометр для измерения внутриглазного давления, портативные аппараты для исследования холестерина, глюкозы, гемоглобина. Имеются также пульсоксиметр, кольпоскоп, термометры, весы для взрослых и детей и тонометр для измерения артериального давления.

Фельдшерский пункт в селе Шостье обслуживает 228 человек, включая 111 детей. Жители могут получить в современном здании неотложную и плановую медпомощь, а также пройти медосмотр и вакцинацию.

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