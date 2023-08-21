В Касимовском районе Яблочный Спас отметили гастрономическим фестивалем

20 августа, в воскресенье в Касимовском районе прошел фестиваль «Яблочный Спас». Праздник, организованный в таком формате впервые, развернулся на берегу Оки на территории санатория «Касимовские зори» (село Телебукино). Это место было выбрано не случайно, ведь база отдыха – это еще и большой фруктовый сад, где растут порядка 400 плодовых деревьев.

Разнообразные блюда из яблок гостям предлагали гастрономические ряды. Тут были и выпечка, и десерты, и домашние заготовки, и напитки. Все это можно было не только попробовать, но и узнать рецепт блюд непосредственно у хозяек.

Праздничное настроение создавали песенные и танцевальные коллективы из Касимова и района. Всех желающих катали на катере по Оке, учили народным танцам, для детей работали анимационные площадки. Развлечения соответствовали тематике фестиваля. Можно было, например, сыграть в «яблочные шашки», где вместо черных и белых фигур использовались плоды зеленого и бордового цвета.

Центральной частью праздника стал конкурс на лучшую выпечку из яблок, на котором было представлено 15 кулинарных изделий. Среди них такие необычные — как яблочная пицца и яблочный пряник. Также гости фестиваля методом народного голосования выбирали лучшие фотографии на «яблочную» тему.

В числе участников фестиваля были и местные знаменитости. Это, например, работник культуры из Лашмы Галина Сенина в образе гостеприимной и яркой женщины бабы Гали Ершистой, а также старейшая самодеятельная артистка, участница песенных проектов на федеральных телеканалах Валентина Федосова.

Добавим, что «Яблочный Спас» – это уже третий за последнее время гастрономический фестиваль, проводимый в Касимовском районе. До этого прошлой осенью был организован фестиваль урожая «Касимовский клубень», а недавно, в июле прошел праздник приготовлением народной ухи.

Организаторы «Яблочного Спаса» надеются, что этот летний фестиваль станет еще одной традицией в Касимовском районе.