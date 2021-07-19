В Касимовском районе 19-летний парень на «Лэнд Ровер» влетел в дерево

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В воскресенье, 18 июля, в Касимовском районе автомобиль «Лэнд Ровер» врезался в дерево. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Все произошло примерно в 12:40 на 257-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов». По предварительной информации, 19-летний местный житель на «Лэнд Ровере» превысил скорость, из-за чего мог столкнуться с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. Водитель попытался уйти от аварии и съехал в левую по ходу движения обочину, где врезался в дерево.

— В результате водитель и его 17-летняя пассажирка пострадали. Оба получили травмы. Девушку госпитализировали, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.