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Понедельник, 19 июля, 2021
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В Касимовском районе 19-летний парень на «Лэнд Ровер» влетел в дерево

Елена Лобанова
В Касимовском районе 19-летний парень на "Лэнд Ровер" влетел в дерево
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В воскресенье, 18 июля, в Касимовском районе автомобиль «Лэнд Ровер» врезался в дерево. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 

Все произошло примерно в 12:40 на 257-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов». По предварительной информации, 19-летний местный житель на «Лэнд Ровере» превысил скорость, из-за чего мог столкнуться с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. Водитель попытался уйти от аварии и съехал в левую по ходу движения обочину, где врезался в дерево. 

— В результате водитель и его 17-летняя пассажирка пострадали. Оба получили травмы. Девушку госпитализировали, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

  • В Касимовском районе 19-летний парень на "Лэнд Ровер" влетел в дерево
  • В Касимовском районе 19-летний парень на "Лэнд Ровер" влетел в дерево
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