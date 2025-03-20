В Касимовском округе реализуют 25 проектов местных инициатив

В Рязанской области подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив. Из них в жизнь воплотят 225 проектов.
В Касимовском округе конкурсный отбор прошли 25 проектов. Будут реализованы следующие инициативы:
— отремонтируем кровлю Крутоярского Дома культуры;
— установим ограждение Гусевского детского сада № 1;
— благоустроим сквер имени дважды Героя Советского Союза Владимира Викторовича Аксенова с. Гиблицы;
— благоустроим Сквер Победы в р.п. Гусь-Железный;
— проведём благоустройство территории пруда в с. Дмитриево;
— обустроим тротуар по ул. Янина в р.п. Елатьма;
— установим ограждение и благоустроим территорию кладбища в р.п. Елатьма;
— благоустроим зону отдыха в д. Кочемары;
— благоустроим территорию сквера п. Крутоярский;
— уложим искусственное покрытие на футбольном поле в п. Лашма;
— отремонтируем ограждение и благоустроим кладбище в д.Чернецы;
— построим детскую площадку в мкр. Новостройка;
— реконструируем универсальную спортивную площадку на ул. Северной, д. 5;
— благоустроим сквер на ул. Северной (напротив центра «Спектр»);
— начнём строительство спортивно-игровой площадки в мкр. Затон;
— благоустроим детскую площадку на ул. 50 лет СССР в границах домов № 4, 6, 8;
— благоустроим футбольное поле и площадки воркаут на пл. Чижова;
— установим детскую площадку на ул. Большакова, д. 55;
— благоустроим пруд на пл. Чижова;
— установим детскую площадку на ул. Нариманова;
— благоустроим территорию рядом с мечетью и сквером имени царицы Сююмбике;
— благоустроим территорию и тротуар на ул. Татарской (Поле Чудес).