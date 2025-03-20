В Касимовском округе реализуют 25 проектов местных инициатив

В Рязанской области подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив. Из них в жизнь воплотят 225 проектов.

В Касимовском округе конкурсный отбор прошли 25 проектов. Будут реализованы следующие инициативы:

— отремонтируем кровлю Крутоярского Дома культуры;

— установим ограждение Гусевского детского сада № 1;

— благоустроим сквер имени дважды Героя Советского Союза Владимира Викторовича Аксенова с. Гиблицы;

— благоустроим Сквер Победы в р.п. Гусь-Железный;

— проведём благоустройство территории пруда в с. Дмитриево;

— обустроим тротуар по ул. Янина в р.п. Елатьма;

— установим ограждение и благоустроим территорию кладбища в р.п. Елатьма;

— благоустроим зону отдыха в д. Кочемары;

— благоустроим территорию сквера п. Крутоярский;

— уложим искусственное покрытие на футбольном поле в п. Лашма;

— отремонтируем ограждение и благоустроим кладбище в д.Чернецы;

— построим детскую площадку в мкр. Новостройка;

— реконструируем универсальную спортивную площадку на ул. Северной, д. 5;

— благоустроим сквер на ул. Северной (напротив центра «Спектр»);

— начнём строительство спортивно-игровой площадки в мкр. Затон;

— благоустроим детскую площадку на ул. 50 лет СССР в границах домов № 4, 6, 8;

— благоустроим футбольное поле и площадки воркаут на пл. Чижова;

— установим детскую площадку на ул. Большакова, д. 55;

— благоустроим пруд на пл. Чижова;

— установим детскую площадку на ул. Нариманова;

— благоустроим территорию рядом с мечетью и сквером имени царицы Сююмбике;

— благоустроим территорию и тротуар на ул. Татарской (Поле Чудес).