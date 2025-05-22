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Транспорт и дороги

В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка

Анастасия Мериакри

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Касимовском округе Рязанской области продолжается капитальный ремонт железобетонного моста через реку Сынтулка протяженностью 72 погонных метра.

Искусственное сооружение располагается на участке региональной автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Эта дорога имеет большое значение для жителей Касимовского района, так как она ведёт к больнице в посёлке Сынтул, фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Лощинино и является частью школьного маршрута.

На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений. Уже произведено устройство выравнивающего слоя покрытия моста.

Напомним, что за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском округе Рязанской области был отремонтирован мост через реку Гусь.

В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений
В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений
В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений
В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений
В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений
В Касимовском округе продолжается капитальный ремонт моста через Сынтулка На текущем этапе работ специалисты производят армирование основания под деформационный шов, монтаж композитных водоотводных лотков, монтаж труб водоочистных сооружений

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