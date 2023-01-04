В Касимове сгорела палатка с шаурмой

Во вторник, 3 января, в Касимове произошёл пожар в палатке с шаурмой. Снимки с места происшествия опубликовала группа «Типичный Касимов».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о загорании в торговой палатке в микрорайоне Приокский поступило в 19.57. В тушении принимали участие 3 единицы техники, 8 сотрудников. В 20.17 пожар удалось локализовать, в 20.28 он был ликвидирован.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, люди не пострадали.

Причина пожара, размер ущерба устанавливаются.