Среда, 4 января, 2023
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В Касимове сгорела палатка с шаурмой

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Фото: vk.com/livekasimov

Во вторник, 3 января, в Касимове произошёл пожар в палатке с шаурмой. Снимки с места происшествия опубликовала группа «Типичный Касимов».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о загорании в торговой палатке в микрорайоне Приокский поступило в 19.57. В тушении принимали участие 3 единицы техники, 8 сотрудников. В 20.17 пожар удалось локализовать, в 20.28 он был ликвидирован.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, люди не пострадали.

Причина пожара, размер ущерба устанавливаются.

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