В Касимове сгорела хозпостройка, в Александро-Невском районе — машина: МЧС о происшествиях за сутки

В Касимове 22 сентября горела хозпостройка. Сообщение о пожаре поступило в 18:44. В тушении участвовали 7 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

В Александро-Невском районе 22 сентября примерно в 16:12 стало известно о возгорании автомобиля на дороге. На вызов выезжали 3 человека личного состава и 2 единицы техники. Площадь пожара достигла 8 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

В этот же день в 14:49 загорелась хозяйственная постройка в селе Шелемишево Скопинского района. Огонь тушили 15 человек и 5 единиц техники. В результате пожара был уничтожен автомобиль и поврежден трактор. Площадь пожара 25 квадратных метров.

Напомним, в этот же день произошел пожар в посёлке Листвянка Рязанского района. В результате происшествия погиб мужчина 1971 года рождения.

Также 22 сентября во время пожара на одной из улиц Рязани эвакуировали 15 человек.