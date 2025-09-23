Вторник, 23 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Происшествия

В Касимове сгорела хозпостройка, в Александро-Невском районе — машина: МЧС о происшествиях за сутки

Анастасия Мериакри

В Касимове 22 сентября горела хозпостройка. Сообщение о пожаре поступило в 18:44. В тушении участвовали 7 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

В Александро-Невском районе 22 сентября примерно в 16:12 стало известно о возгорании автомобиля на дороге. На вызов выезжали 3 человека личного состава и 2 единицы техники. Площадь пожара достигла 8 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

В этот же день в 14:49 загорелась хозяйственная постройка в селе Шелемишево Скопинского района. Огонь тушили 15 человек и 5 единиц техники. В результате пожара был уничтожен автомобиль и поврежден трактор. Площадь пожара 25 квадратных метров.

Напомним, в этот же день произошел пожар в посёлке Листвянка Рязанского района. В результате происшествия погиб мужчина 1971 года рождения

Также 22 сентября во время пожара на одной из улиц Рязани эвакуировали 15 человек.

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Общество

В колониях области начнут изготавливать одежду для ДБГ Рязани

В ИК-3 налажено швейное производство, оборудовано восемь участков для изготовления спецодежды, постельного белья, маскирующих костюмов и сеток.
Происшествия

Автомобиль сбил девочку, которая перебегала дорогу в Рязанской области — соцсети

По информации очевидцев, девочка попала под машину, когда перебегала дорогу. О состоянии ребенка не сообщается.
Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Шацк – Касимов

По информации очевидцев, у грузовика Isuzu, который перевозил мороженое и двигался со стороны поселка Пителино, отказали тормоза.
Происшествия

Пара наркокурьеров из Рязани задержана с партией «синтетики»

При досмотре у рязанца обнаружили свёрток с производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма.
Новости России

Город-крепость ВСУ будет взят, Минобороны сообщило последние новости о наступлении

По данным Минобороны РФ, российские военные успешно продвигаются в Купянске. Как сообщается, из 8667 зданий в городе 5667 уже находятся под контролем российских сил.
Общество

Выставка «Рязань — Новогодняя столица России — 2026» пройдет в Москве

На реализацию проекта «Рязань — Новогодняя столица» планируется направить 180 миллионов рублей.
Власть и политика

В Рязанской области собрано более 2,8 млн тонн зерновых — Павел Малков

Этой осенью предстоит посеять 350 тыс. га озимых культур. Аграриям оказывается вся необходимая поддержка.
Общество

13,4 тысяч гигабайт информации загрузили посетители вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 за январь-август

К бесплатному интернету за восемь месяцев на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 подключились 15,8 тысяч человек.