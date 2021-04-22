В Касимове прокуратура добивается установки пандуса для ребёнка-инвалида

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В Касимове межрайонная прокуратура внесла представление на имя главы администрации с требованием решить вопрос с пандусом для ребёнка-инвалида. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

С жалобой в прокуратуру обратилась мать ребёнка, живущая в многоквартирном доме. 7 августа 2020 года администрация города заключила контракт с ООО «Касимовское СМУ» на установку пандуса в подъезде. Работы должны были быть выполнены до 31 декабря прошлого года.

Пандус строители установили, но угол наклона выбран неправильно. В результате пользоваться сооружение затруднительно. По мнению прокуратуры, администрация Касимова проведение работ не контролировала, акт приёмки или мотивированный отказ от приёмки на 31 марта 2021 года не предоставила.