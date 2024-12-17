В Касимове полицейские раскрыли кражу 120 тысяч рублей из автомобиля

Полицейские раскрыли кражу 120 тысяч рублей из автомобиля, припаркованного в Касимове, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился 44-летний житель города Касимова и сообщил, что из автомобиля «Хэндай», припаркованного около его дома, пропали 120 тысяч рублей. Мужчина собирался ехать в командировку, в которой ему по работе понадобилась бы большая сумма денег, и приготовил наличность. Он убрал купюры в барсетку и оставил ее в машине, правда, забыл запереть салон.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что утром рядом с машиной потерпевшего видели женщину. Ни на кого из родственниц автовладельца она не была похожа. По описанию внешности этой женщины оперативники узнали, что около авто крутилась 36-летняя жительница Касимова. Ранее ее неоднократно судили за кражи.

Полицейские разыскали рецидивистку и установили ее причастность к краже. Похищенное изъяли. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, женщина специально ходила по улицам Касимова и высматривала дома и автомобили, которые забыли запереть. Заметив в салоне припаркованного авто барсетку, она проверила двери и беспрепятственно проникла внутрь. Забрав деньги, женщина скрылась, но полицейские быстро разыскали злоумышленницу.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении рецидивистки уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.