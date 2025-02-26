В Касимове появится новый туристический маршрут, посвященный кинофильмам, снятым на касимовской земле. Об этом сообщает администрация Касимовского муниципального округа.

Презентация маршрута прошла на натурной площадке «КасимовФильм». Экскурсию провели на территории бывшей овчинно-меховой фабрики.

Посетив экскурсию, гости округа узнают интересные факты и забавные случаи, познакомятся с историей фабрики и личностями купцов Баранаевых — владельцев предприятия. В ходе экскурсии расскажут о многочисленных киносъемках, проходивших в Касимове в разное время.

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На площадке установят уникальные локации для фото- и видеосъемок, которые дополняют друг друга и делают экскурсию живой и непринужденной. Туристический маршрут планируют запустить в мае 2025 года.