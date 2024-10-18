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В Касимове неизвестный сбил женщину и скрылся с места ДТП

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: ryazpressa.ru/

В Касимове 17 октября неизвестный сбил женщину на дороге Ряжск – Касимов – Нижний Новгород (подъезд к Касимову со стороны Самуиловки). Об этом пишет ИД «Пресса» о ссылкой на пресс-службу отдела полиции «Касимовский».

ДТП произошло примерно в 18:20. Под колеса автомобиля попала 47-летняя женщина, которая шла по обочине дороги. Она выжила, но получила травмы, и попала в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Теперь полиция разыскивает очевидцев произошедшего. Всех свидетелей аварии просят звонить по телефонам: 2-44-26, +7(49131) 2-24-18 или обращаться по адресу: Касимов, ул. Рязанский спуск, д. 4.

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