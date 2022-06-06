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Понедельник, 6 июня, 2022

В Калуге отец насиловал на камеру 5-летнего сына с 8-летней дочкой и продавал видео

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В Калуге отец насиловал на камеру 5-летнего сына с 8-летней дочкой и продавал видео

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям в отношении 38-летнего жителя Калуги, который зарабатывал на своих детях, снимая их в фильмах для взрослых, пишет SHOT.

Выяснилось, что злоумышленник развращал пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь по выходным, когда его жена уезжала по магазинам.

Известно, что педофил записывал происходящее на камеру и отправлял ролики в Telegram собеседнику с ником No Nik.

Его супруга сообщила, что не знала о происходившем в доме в ее отсутствие. Женщина уже подала на развод.

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