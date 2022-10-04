В Калининграде ревнивец застал девушку с любовником в постели и порезал их ножом

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калининграда, который напал на бывшую возлюбленную и ее любовника, пишет Клопс.

Инцидент произошел вечером 22 сентября в квартире на улице Летней. По предварительной версии, мужчина пришел к девушке и застал ее с другим.

Вскоре злоумышленник вернулся и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на соперника с ножом. Дама пыталась отнять у него холодное оружие, однако получила ударом в лицо. В итоге нападавший сумел пырнуть конкурента в грудь.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением. Подозреваемого в расправе задержали через несколько часов. По словам мужчины, он все это время был на заработках и не знал о разрыве.