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Пятница, 18 февраля, 2022

В Калининграде парень торговал своей подругой на сайте интим-услуг

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В Калининграде парень торговал своей подругой на сайте интим-услуг

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Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Калининграда, который торговал своей подругой на сайте интим-услуг, пишет КП.

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В преддверии Дня святого Валентина злоумышленник создал от имени девушки страницу на сайте знакомств с предложением в духе «хочешь большой, но чистой любви?».

В итоге ему поступило две заявки. Клиенты внесли предоплату в размере девяти тысяч рублей. Однако, получив деньги, сутенер перестал брать трубку, а девушка с пониженной социальной ответственностью так и не появлялась.

Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее судим за кражу, грабеж и разбой.

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