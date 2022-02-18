В Калининграде парень торговал своей подругой на сайте интим-услуг

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Калининграда, который торговал своей подругой на сайте интим-услуг, пишет КП.

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В преддверии Дня святого Валентина злоумышленник создал от имени девушки страницу на сайте знакомств с предложением в духе «хочешь большой, но чистой любви?».

В итоге ему поступило две заявки. Клиенты внесли предоплату в размере девяти тысяч рублей. Однако, получив деньги, сутенер перестал брать трубку, а девушка с пониженной социальной ответственностью так и не появлялась.

Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее судим за кражу, грабеж и разбой.