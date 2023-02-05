В Калининграде нашли тела 15-летней матери и ее возлюбленного в гараже

Источник в правоохранительных органах сообщил «Клопсу», что в Калининграде нашли тела 20-летнего парня и его 15-летней подруги.

Молодые люди пропали без вести четыре дня назад. Их обнаружили в одном в гараже вечером 4 января.

По словам очевидцев, двери помещения были закрыты изнутри, пара находилась в машине. Предварительно установлено, что погибшие угорели. У них остался трехмесячный ребенок.

За связь с несовершеннолетней мужчину осудили, но не на длительный срок. В квартире пары нашли килограмм наркотиков.