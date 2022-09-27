В Кадомском районе на озере Белое благоустраивают пляж

На береговой линии озера Белое в Кадомском районе Рязанской области благоустраивают пляж. Работы ведутся по программе муниципальных инициатив. Об этом сообщает Сова-ньюс62.

Пляжную зону очищают и выравнивают с помощью тяжёлой техники. На благоустройство пляжа потратят примерно 1,8 млн рублей, причём 10% этой суммы – средства местных жителей.

Староста Беловской слободы уже не первый год занимается проблемой старения озера. Именно он инициировал работы по благоустройству водоёма. Каждый год добровольцы очищают берег от водорослей, мусора и кустарника.

Также на средства сельчан минувшей весной в озеро запустили около 200 штук белого амура. Эта рыба относится к семейству чистильщиков водоёмов.