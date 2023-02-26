В Ярославле прошли рейды по поиску подростков из опасной субкультуры

Полицейские устроили рейд по поиску опасных представителей субкультуры «ЧВК Редан» в крупном ярославском ТЦ, сообщил телеграм-канал «Ярославский городовой».

По словам очевидцев, на опубликованном видео оцеплены предполагаемые участники группы.

«У тех, кто снимал, телефоны забирали. Сами под общий замес попали случайно, по итогу стояли и ждали, когда отпустят», – рассказал один из молодых людей.

Утверждается, что новая молодежная субкультура выступает против скинхедов и представителей кавказских национальностей. Их вдохновили образы из популярного аниме, а на футболках изображен паук и цифра четыре.