Воскресенье, 26 февраля, 2023
powder

В Ярославле прошли рейды по поиску подростков из опасной субкультуры

На главнуюНовости мира

Полицейские устроили рейд по поиску опасных представителей субкультуры «ЧВК Редан» в крупном ярославском ТЦ, сообщил телеграм-канал «Ярославский городовой».

По словам очевидцев, на опубликованном видео оцеплены предполагаемые участники группы.

«У тех, кто снимал, телефоны забирали. Сами под общий замес попали случайно, по итогу стояли и ждали, когда отпустят», – рассказал один из молодых людей.

Утверждается, что новая молодежная субкультура выступает против скинхедов и представителей кавказских национальностей. Их вдохновили образы из популярного аниме, а на футболках изображен паук и цифра четыре.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации