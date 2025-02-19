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Семья и отношенияГлавные новости

В январе в Рязанской области родились Рогнеда и Хумоюн

Алексей Самохин

В январе 2025 года в Рязанской области на свет появился 551 малыш: 279 девочек и 272 мальчика. Об этом сообщает официальная страница регионального управления ЗАГС.

Среди новорождённых есть как обладатели традиционных имён, так и те, кого родители назвали необычно.

Самые популярные имена

Для девочек лидерами стали:

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  • Ксения — 15 малышек,
  • Василиса и София — по 14,
  • Ева — 13,
  • Полина — 11,
  • Анна и Мария — по 10.

Среди мальчиков чаще всего выбирали:

  • Александр и Артём — по 13 малышей,
  • Кирилл и Матвей — по 11,
  • Тимофей — 10,
  • Дмитрий и Михаил — по 9.

Самые редкие имена

Некоторые родители решили дать детям менее распространённые имена. Среди девочек редкими стали:

  • Злата,
  • Валентина,
  • Карина,
  • Марина,
  • Оксана,
  • Надежда.

Среди мальчиков редко встречались:

  • Вадим,
  • Борис,
  • Игнат,
  • Платон,
  • Пётр,
  • Юрий,
  • Фёдор.

Необычные имена

Некоторые родители проявили креативность и выбрали для своих детей уникальные имена. Среди девочек выделяются:

  • Версалина,
  • Рогнеда,
  • Славяна.

Среди мальчиков необычными стали:

  • Авсей,
  • Сантур,
  • Хумоюн.

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