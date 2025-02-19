В январе в Рязанской области родились Рогнеда и Хумоюн

В январе 2025 года в Рязанской области на свет появился 551 малыш: 279 девочек и 272 мальчика. Об этом сообщает официальная страница регионального управления ЗАГС.

Среди новорождённых есть как обладатели традиционных имён, так и те, кого родители назвали необычно.

Самые популярные имена

Для девочек лидерами стали:

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Ксения — 15 малышек,

— 15 малышек, Василиса и София — по 14,

и — по 14, Ева — 13,

— 13, Полина — 11,

— 11, Анна и Мария — по 10.

Среди мальчиков чаще всего выбирали:

Александр и Артём — по 13 малышей,

и — по 13 малышей, Кирилл и Матвей — по 11,

и — по 11, Тимофей — 10,

— 10, Дмитрий и Михаил — по 9.

Самые редкие имена

Некоторые родители решили дать детям менее распространённые имена. Среди девочек редкими стали:

Злата ,

, Валентина ,

, Карина ,

, Марина ,

, Оксана ,

, Надежда.

Среди мальчиков редко встречались:

Вадим ,

, Борис ,

, Игнат ,

, Платон ,

, Пётр ,

, Юрий ,

, Фёдор.

Необычные имена

Некоторые родители проявили креативность и выбрали для своих детей уникальные имена. Среди девочек выделяются:

Версалина ,

, Рогнеда ,

, Славяна.

Среди мальчиков необычными стали: