В январе в Рязанской области родились Рогнеда и Хумоюн

В январе 2025 года в Рязанской области на свет появился 551 малыш: 279 девочек и 272 мальчика. Об этом сообщает официальная страница регионального управления ЗАГС.
Среди новорождённых есть как обладатели традиционных имён, так и те, кого родители назвали необычно.
Самые популярные имена
Для девочек лидерами стали:
- Ксения — 15 малышек,
- Василиса и София — по 14,
- Ева — 13,
- Полина — 11,
- Анна и Мария — по 10.
Среди мальчиков чаще всего выбирали:
- Александр и Артём — по 13 малышей,
- Кирилл и Матвей — по 11,
- Тимофей — 10,
- Дмитрий и Михаил — по 9.
Самые редкие имена
Некоторые родители решили дать детям менее распространённые имена. Среди девочек редкими стали:
- Злата,
- Валентина,
- Карина,
- Марина,
- Оксана,
- Надежда.
Среди мальчиков редко встречались:
- Вадим,
- Борис,
- Игнат,
- Платон,
- Пётр,
- Юрий,
- Фёдор.
Необычные имена
Некоторые родители проявили креативность и выбрали для своих детей уникальные имена. Среди девочек выделяются:
- Версалина,
- Рогнеда,
- Славяна.
Среди мальчиков необычными стали:
- Авсей,
- Сантур,
- Хумоюн.