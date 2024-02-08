В январе в Рязанской области родились Изабелла и Альберт

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовал статистику января 2024 года. За первый месяц в регионе зарегистрировали 543 малыша, 277 из которых – девочки, а 266 – мальчики.

Самыми популярными женскими именами стали Виктория, София, Василиса, Ева, Алиса и Анна.

Мальчиков называли Михаилом, Артемом, Дмитрием, Александром и Иваном.

Реже всего девочкам давали имена Людмила, Алевтина, Яна, Татьяна, Серафима, Надежда, Мирра, Люси, Коралина, Изабелла. Мальчикам — Платон, Ян, Тихон, Семён, Пётр, Олег, Альберт, Савва, Родион, Панкратий.

Ранее стало, что в Рязанской области родились седьмые, восьмые и девятые дети в семье.