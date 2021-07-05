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Понедельник, 5 июля, 2021
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В Ивановской области педофил совращал восьмилетнего мальчика

Никита Брыкин
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В Тейкове задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, пишет портал «KSTATI.NEWS».

Выяснилось, что с марта по июль злоумышленник совершал в отношении восьмилетнего сына сожительницы иные насильственные действия сексуального характера.

В итоге ребенок не выдержал и рассказал обо всем матери, которая поспешила обратиться в правоохранительные органы.

Как стало известно, мужчина уже имеет судимость за схожие злодеяния. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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