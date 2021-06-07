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Понедельник, 7 июня, 2021
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В Ивановской области осудили забившего до смерти четырехмесячного ребенка мужчину

Елена Лобанова
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В Ивановской области осудили мужчину, который убил четырехмесячного ребенка. Обвиняемый до смерти забил малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Все произошло 7 апреля 2020 года. 25-летний мужчина остался один дома с ребенком. По его словам, малыш начал плакать. Отец пытался успокоить ребенка, нанося удары кулаком по голове и шее. Когда жена вернулась домой, то он начал уверять, что сын получил травмы во время купания. 

— Обвиняемый говорил, что травмы несерьезные. Из-за этого мама четырехлетнего малыша обратилась к врачам лишь спустя двое суток. Ребенка госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стала сочетанная травма головы и шеи, — говорится в сообщении. 

На 25-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил обвиняемому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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