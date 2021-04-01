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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Иваново разрушенная бетонная стена насмерть придавила 20-летнюю студентку

Елена Лобанова

В центре Иваново 20-летнюю девушку насмерть придавили камни от разрушенной стены. Часть здания Политехнического института буквально рухнула на местную жительницу. Об этом сообщает Life. 

Все произошло вечером 31 марта. Молодая женщина шла по тротуару, когда сверху на нее посыпались кирпичи. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 

По данным местных СМИ, на погибшую обрушилось около 450 кг камней. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и следователи. 

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшей, он поручил правоохранительным органам провести максимально быстрое и открытое расследование по факту трагедии.

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