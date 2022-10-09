В Иванове ревнивец кромсал свою девушку тесаком из-за секса с другим парнем

В суд отправляют дело о покушении на убийство 21-летней жительницы Иванова, на которую напал 19-летний возлюбленный, пишет Кстати News.

Кровавая драма разыгралась вечером 4 апреля. Пьяный парень решил покарать свою девушку за секс с другим мужчиной. Злоумышленник кромсал жертву тесаком, нанеся ей не менее 11 ударов.

После этого нападавший перенес истекающую кровь девушку на кровать и наглухо замуровал ее в квартире. Ей удалось связаться со своей знакомой с помощью телефона. От такой жестокости опешили даже опытные врачи, которые с трудом вытащили пострадавшую с того света.

Единственное, о чем пожалел парень, что до конца не расправился с девушкой.

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