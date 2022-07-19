В Иркутске мужчина убил соседа хоккейной клюшкой на детской площадке

В Иркутске 31-летний местный житель убил 37-летнего соседа хоккейной клюшкой на детской площадке во дворе жилого дома на улице Байкальская, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следователей, подозреваемый сделал мужчинам замечание, так как те распивали спиртное во дворе. В ходе ссоры злоумышленник поднялся к себе квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись, нанёс удары по голове оппоненту.

Потерпевший скончался на месте. Подозреваемого, который успел скрыться, вскоре задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).